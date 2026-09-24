Un Posto al Sole, spoiler 24 settembre 2026: Damiano indaga sulla scomparsa di Sabbiese, intanto Samuel…

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, giovedì 24 settembre 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che anche Damiano ha iniziato ad avere dei sospetti sull’improvvisa scomparsa di Sabbiese, infatti ne ha parlato con un suo collega e ha chiesto aiuto anche a Grillo. Il commissario si è però rifiutato di indagare sulla vicenda, loro non possono certo immaginare che è stato proprio lui a rapirlo.

Spoiler Un posto al sole 24 settembre 2026: colpo di testa di Samuel al Vulcano, Mariella stuzzica Sasà

Grillo non vuole vendicarsi solo di Eduardo, la sua intenzione è quella di rapire anche Renda e di ucciderli entrambi. Intanto Damiano inizierà ad indagare per scoprire cosa è successo davvero a Sabbiese. L’ispettore teme che possa avvicinarsi alla verità, infatti terrà d’occhio il poliziotto.

A causa delle forti tensioni nate al Caffè Vulcano Silvia, Diego e Nunzio hanno deciso di licenziare Micaela perché pensano che sia l’unico modo per far tornare il sereno nel locale. La drastica decisione non è stata accolta affatto bene da Samuel, infatti si renderà protagonista di un colpo di testa. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Mariella è davvero felice di aver iniziato a praticare yoga insieme al marito e si divertirà a stuzzicare Sasà.