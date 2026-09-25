Un Posto al Sole, spoiler 25 settembre 2026: Damiano sospetta di Grillo, Alberto trova conforto in…

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, venerdì 25 settembre 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Renda ha rischiato di finire tra le grinfie di Grillo. L’ispettore dopo essersi recato sotto casa sua stava già per impugnare la pistola per costringerlo a seguirlo ma l’arrivo di Rosa glielo ha impedito. Il rapimento però è solo rimandato, l’intenzione dell’ispettore resta infatti quella di portarlo da Sabbiese per punire entrambi.

Spoiler Un posto al sole 25 settembre 2026: amicizia al capolinea tra Samuel e Nunzio? La tensione è alle stelle

Dopo le ultime informazioni che è riuscito ad ottenere Damiano inizierà a sospettare che Grillo possa essere coinvolto nella scomparsa di Sabbiese, infatti proverà a far luce sulla vicenda. In preda allo sconforto ma pieno di speranza Alberto continua a recarsi ogni giorno in ospedale per fare visita a Gianluca.

Palladini si renderà conto che a volte a dare un grande conforto sono proprio le persone più inaspettate, ciò che gli diranno infatti gli daranno molta forza in un momento così delicato. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che la tensione sarà sempre più forte tra Samuel e Nunzio dopo che Micaela è stata licenziata al Caffè Vulcano.