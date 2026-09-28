Temptation Island, amaro sfogo di Rosario sui social: “Con Ale non è finita per le chat”

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Il percorso di Rosario Monetti e Alessandra Ciociola a Temptation Island è stato alquanto altalenante. I due erano usciti separati dal programma, ma si erano riconciliati in un secondo falò. Tornati alla quotidianità lei aveva dei dubbi e aveva deciso di prendersi una pausa.

Alessandra e Rosario sono stati lontani per tutta l’estate, quando si sono rivisti a Temptation Island e poi… e poi… però avevano deciso di concedere un’altra chance alla loro storia d’amore. Nemmeno questa volta però ha funzionato tra loro, dopo pochissimo tempo infatti si sono detti addio. Lei a Verissimo ha detto di aver scoperto delle chat che le hanno fatto capire che lasciarsi è la scelta più giusta. Ha confermato le parole dell’ex fidanzato, non c’è stato un tradimento fisico ma si è sentita comunque mancata di rispetto.

Rosario dopo la fine della sua relazione con Alessandra si sfoga sui social: le rivelazioni dell’ex volto di Temptation Island

Dopo aver visto l’intervista dell’ex fidanzata sui social Rosario ci ha tenuto a fare un po’ di chiarezza in merito alla fine della sua storia d’amore con Alessandra. Innanzitutto ci ha tenuto a precisare che tra loro non è finita per colpa di quelle chat. Ha ammesso di aver risposto a quella ragazza fino al giorno prima ma non ha mai avuto interesse per lei, né il desiderio di spingersi oltre.

Il ragazzo ha fatto sapere che non poteva spoilerare la puntata prima della messa in onda rivelando alla ragazza di essere tornato con Alessandra Ciociola. Lui pensa che fosse solo in cerca di un po’ di visibilità che però non ha ottenuto. Rosario Monetti ha ammesso che fa piacere questo momento di visibilità ma non vive certo di questo. Si è definito un ragazzo con i piedi per terra non un attore, ha solo fatto un reality. Il suo sfogo si è poi concluso con queste parole: “Ho il mio lavoro, la mia indipendenza, la mia dignità e non mi manca assolutamente nulla. Sono fiero, soddisfatto e orgoglioso della mia vita, e nessuno si permetterà di infangarla”.