Un Posto al Sole, spoiler 26 maggio 2026: forte tensione tra Manuela e Micaela, Rossella confusa

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, martedì 26 maggio 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Alberto dopo il confronto con Rossella ha preso una drastica decisione. Maurizio invece ha dato a Manuela una notizia che l’ha non poco delusa.

Spoiler Un posto al sole 26 maggio 2026: Anna sorprende Alberto con una notizia inaspettata

Per Rossella non sarà un momento affatto semplice, si sente in colpa nei confronti di Gianluca per non avergli ancora raccontato cosa ha scoperto. Però è certa che starebbe malissimo se dovesse scoprire che suo padre ha una relazione con Anna.

Nel frattempo, dopo che Alberto ha preso una drastica decisione, Anna lo lascerà senza parole con un’inaspettata decisione. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che il rapporto tra le gemelle Cirillo si incrinerà ancora di più e Samuel verrà messo in mezzo. Intanto Mariella e Guido saranno reduci da una sregolata serata e finiranno per sottovalutare l’istinto di Cotugno.