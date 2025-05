Un Posto al Sole, spoiler 23 maggio 2025: Manuela coprirà Jimmy o dirà tutto a Niko?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, venerdì 23 maggio 2025 nell’ultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Jimmy ignorerà la punizione del padre e approfittando di un momento di distrazione di Renato scapperà di casa per recarsi all’incontro con il suo rapper preferito. Manuela scoprirà la fuga del nipote e dovrà decidere come affrontare la situazione.

Spoiler Un posto al sole 23 maggio 2025: decisione difficile per Manuela, cosa farà?

Per la Cirillo non sarà una scelta facile, infatti dovrà decidere se coprire la malefatta del nipote oppure informare Niko del comportamento di Jimmy anche se la verità causerebbe inevitabilmente ulteriori tensioni tra padre e figlio.

Le anticipazioni di Un posto al sole svelano altri dettagli in merito all’episodio di oggi. Mariella sarà pronta a partecipare alla serata danzante organizzata al Caffè Vulcano, alla quale sarà presente anche Guido. È stato proprio questo a spingerla ad iscriversi, però dovrà fare i conti con una realtà diversa da quella che si aspettava. Nel frattempo Renda deciderà di presentare domanda per il concorso come vice ispettore.