Un Posto al Sole, spoiler 27 ottobre 2026: Marina compie un estremo gesto, Micaela riceve una proposta

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, martedì 27 ottobre 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che la Giordano ha più volte ceduto alle richieste economiche di Mori per impedire al marito di scoprire tutta la verità, Stefano però non sembra intenzionato a lasciarla in pace e questo sta facendo vivere Marina nell’angoscia. Intanto Serena sta vivendo un momento molto delicato a causa della tensione scoppiata nella sua famiglia, Filippo però l’ha rassicurata.

Spoiler Un posto al sole 27 ottobre 2026: nuova frattura tra le gemelle Cirillo, c’entra il lavoro in radio

Marina sarà sempre più esasperata a causa dei continui ricatti di Stefano e per cercare di fermarlo finirà per compiere un estremo gesto in preda alla disperazione. Che piega prenderà la vicenda? L’arrivo di Greta darà il via ad uno sviluppo inaspettato, ma non è chiaro cosa accadrà.

Intanto in radio ci sono stati di recente importanti cambiamenti dopo che Saviani ha deciso di licenziarsi perché non riusciva più a tollerare né Roberto Ferri né l’atteggiamento di Walter Scala. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che faranno a Micaela un’inaspettata proposta lavorativa che creerà un’importante frattura tra lei e la sorella gemella.