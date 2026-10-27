Il Labirinto delle Farfalle, quando va in onda su Canale 5? Spunta il periodo scelto da Mediaset

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L’attesa dei fan di Can Yaman potrebbe essere quasi finita. Dopo mesi di indiscrezioni e curiosità sulla nuova produzione internazionale dell’attore turco, sono finalmente emerse importanti novità su Il Labirinto delle Farfalle, la serie thriller che lo vede protagonista in un ruolo totalmente diverso rispetto a quelli che lo hanno reso celebre negli ultimi anni.

Il progetto rappresenta una nuova sfida artistica per Can Yaman, che per la prima volta si confronta con una produzione in lingua spagnola e con un personaggio ricco di azione e mistero. Intanto, dopo la conferma della data di debutto in Spagna, cresce l’attesa anche in Italia. Quando arriverà Il Labirinto delle Farfalle su Canale 5? Quale sarà il ruolo interpretato da Can Yaman? E quale finestra avrebbe scelto Mediaset per la messa in onda della serie?

Il Labirinto delle Farfalle debutta in Spagna il 13 novembre

La nuova serie con Can Yaman farà il suo esordio ufficiale in Spagna il 13 novembre 2026.

Si tratta di un passaggio molto importante per l’attore, che negli ultimi anni ha consolidato la propria popolarità internazionale grazie a progetti di grande rilievo. Con Il Labirinto delle Farfalle, però, Yaman cambia completamente registro, entrando per la prima volta nel mondo del thriller d’azione.

La serie rappresenta quindi una svolta significativa nella sua carriera, permettendogli di mostrare al pubblico nuove sfumature interpretative.

Can Yaman interpreta Kaplan nella nuova serie thriller

Nel nuovo progetto televisivo, Can Yaman veste i panni di Kaplan, un ex agente coinvolto in una vicenda ricca di intrighi, misteri e colpi di scena.

Il protagonista si troverà a dover affrontare una complessa cospirazione che rischia di compromettere la sua reputazione e la sua vita. Per questo motivo sarà costretto a intraprendere una pericolosa ricerca della verità.

Accanto alle scene d’azione non mancheranno elementi romantici e passionali, aspetti che hanno sempre contribuito al successo delle produzioni che vedono protagonista l’attore turco.

Quando potrebbe arrivare Il Labirinto delle Farfalle su Canale 5

Se per il debutto spagnolo esiste già una data ufficiale, la situazione italiana è ancora in attesa di conferme definitive.

Mediaset ha già annunciato l’acquisto della serie, ma al momento non ha comunicato il giorno esatto della messa in onda. Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, però, Il Labirinto delle Farfalle sarebbe inserito tra i titoli destinati alla programmazione del periodo natalizio.

La fiction potrebbe quindi trovare spazio nei palinsesti compresi tra la fine di novembre 2026 e l’inizio di gennaio 2027, diventando uno degli appuntamenti di punta delle festività su Canale 5.

Per i fan italiani di Can Yaman, dunque, l’attesa potrebbe essere ormai agli sgoccioli. Dopo il debutto in Spagna, il pubblico potrebbe presto ritrovare l’attore in prima serata con una storia che promette suspense, azione, mistero e sentimenti.