Un Posto al Sole, spoiler 23 ottobre 2026: Serena vuole tenere unita la famiglia, Nunzio e Rossella capiscono…

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, venerdì 23 ottobre 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Monica si è precipitata a Napoli non appena ha scoperto da Jimmy che Manuela era in ospedale dal padre. Dopo quello che le ha fatto Maurizio in passato non sopporta che la figlia continui ad avere dei rapporti con l’uomo.

Spoiler Un posto al sole 23 ottobre 2026: amara consapevolezza per Nunzio e Rossella

Serena ha provato a calmare gli animi tra la madre e Manuela, cercando di far capire a Monica che se la sorella vuole stare al fianco di Maurizio dovrebbe rispettare la sua scelta. La donna, però, non ha sentito ragioni e ha chiesto alla figlia di fare una scelta.

L’obiettivo di Serena sarà quello di tenere la famiglia unita, infatti organizzerà un pranzo con le sorella e la madre, le cose però non andranno come sperava. Nunzio e Rossella sono intenzionati ad accettare l’offerta di Giulia di trasferirsi alla Terrazza, ma si renderanno conto di avere desideri ed esigenze differenti. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Marika continuerà ad essere molto arrabbiata con Clara.