Un Posto al Sole, spoiler 26 ottobre 2026: Marina affronta Mori, Filippo rassicura Serena

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, lunedì 26 ottobre 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Serena ha organizzato un pranzo di famiglia per far tornare il sereno tra la madre e Manuela, le cose però non sono andate come sperava. Intanto Marika, dopo lo sfogo di Clara in merito al progetto delle borse, sarà ancora molto arrabbiata con l’amica. Ci sarà presto un chiarimento tra loro?

Spoiler Un posto al sole 26 ottobre 2026: tensione alle stelle tra Mori e Marina, Serena raggiunge una consapevolezza

Mori continua a ricattare Marina e lei sarà davvero stanca delle sue richieste economiche, deciderà infatti di recarsi da lui per mettere fine alla situazione che si è creata tra loro. Tra loro scoppierà un’accesa discussione e la tensione sarà alle stelle, alla Giordano le cose sfuggiranno di mani, ma non è chiaro cosa accadrà tra lei e Stefano.

Per Serena è un momento molto delicato a causa del problemi familiari, Filippo però riuscirà a rassicurarla dicendole che al suo fianco ci saranno sempre lui e le sue figlie, quindi la sua famiglia non è distrutta. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che le parole di Sartori verranno molto apprezzate dalla moglie. La Cirillo si renderà conto che dovrà iniziare a comportarsi in modo diverso con la madre e con le sue sorelle.