Un Posto al Sole, spoiler 25 maggio 2026: Rossella confusa, Alberto prende una drastica decisione

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, lunedì 25 maggio 2026, nel primo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Rossella dopo aver visto Alberto e Anna insieme in ospedale è rimasta molto turbata perché il loro atteggiamento era palesemente quello di due persone che hanno una relazione.

Spoiler Un posto al sole 25 maggio 2026: Rossella non sa cosa fare con Gianluca, intanto Bice…

Rossella apparirà ancora più confusa dopo aver parlato con Alberto, infatti non saprà cosa fare con Gianluca. Essendo sua amica non vorrebbe nascondergli una cosa così grave, però non vorrebbe nemmeno vederlo soffrire proprio ora che le cose con il padre vanno finalmente meglio.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che spinto dall’amore che prova nei confronti di Anna l’avvocato Palladini prenderà una drastica decisione. Nel frattempo Manuela dovrà fare i conti con un’altra delusione dopo che Maurizio le darà un’inaspettata notizia. Mariella e Guido invece si faranno incastrare da Bice in una cena a quattro con lei e Massaro.