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Moscone al Quotidiano di Foggia: “Oggi voterei l’ex Partito Comunista Italiano”

“Da giovane quando esisteva il PCI non l’ho votato, ma oggi lo voterei” così l’Arcivescovo Moscone in una lunga intervista concessa al Quotidiano di Foggia.

Il Partito Comunista Italiano (PCI) è stato uno dei partiti più votati a sinistra, confluito nell’ex PDS (ora PD) e in Rifondazione Comunista.

Il vescovo di Manfredonia ha anche parlato dei problemi degli autotrasportatori, agricoltori e soprattutto pesca, bacchettando l’Unione Europea: “Il problema della pesca viene da lontano. Questa categoria sconta normative irrealistiche e inapplicabili nel Mediterraneo della nomenklatura europea e di Roma che le ha recepite. Questa Europa ha fallito, ma anche chi ha accettato tali norme in Italia. Poi ci sta il prezzo del gasolio alle stelle, ma questo dipende dall’aggressione di Usa e Israele all’Iran”.

Critiche anche alla sinistra italiana: “Abbiamo un’opposizione confusa e divisa che a Roma dice una cosa e in Europa vota con la controparte”.

Intervista completa: https://quotidianodifoggia.it/padre-moscone-vicino-a-pescatori-e-agricoltori-oggi-voterei-pci/