Un Posto al Sole, spoiler 22 ottobre 2026: Monica vuole affrontare Maurizio, Guido resta deluso?

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, giovedì 22 ottobre 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che per Diego non è un momento facile, il rapporto con Ida era in crisi da tempo ma aveva ancora una speranza. Il figlio di Raffaele dovrà accettare che la loro storia d’amore è giunta al capolinea e la sofferenza sarà tanta, soprattutto per il distacco dal piccolo Yousef.

Spoiler Un posto al sole 22 ottobre 2026: Guido all’evento dedicato alla sua soap preferita, sarà una delusione?

Quando Monica ha scoperto che Manuela è andata a trovare Maurizio in ospedale si è infuriata e l’ha messa di fronte a una scelta, schierarsi dalla sua parte o da quella del padre. Tra loro è scoppiato un acceso scontro che sta rendendo loro difficile trovare un punto di incontro.

Monica deciderà di affrontare lei stessa il padre delle gemelle Cirillo, infatti si recherà da lui in ospedale. La sua decisione potrebbe causare gravi conseguenze all’uomo dal momento che le sue condizioni di salute sono tutt’altro che stabili. Clara e Marika dovranno presentare il progetto ‘Borse di vita’ a un referente del microcredito di libertà. Guido è riuscito a partecipare all’evento organizzato in occasione dei 30 anni di ‘Saudade do Sol’, ma l’incontro con gli attori sarà diverso da come immaginava.