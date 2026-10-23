Il Comandante Interregionale “Ogaden”, Generale di Corpo d’Armata Rosario Castello, visita il Comando Provinciale Carabinieri di Foggia

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FOGGIA – Prosegue l’intensa attività di contatto diretto con i territori del Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden”, Generale di Corpo d’Armata Rosario Castello, che questa mattina si è recato in visita istituzionale al Comando Provinciale dei Carabinieri di Foggia.

Un importante momento di confronto e verifica dedicato all’analisi delle dinamiche operative della Capitanata, alla sicurezza del territorio e al contrasto alla criminalità organizzata e comune.

Il Generale Castello, a cui fanno capo le Legioni Carabinieri “Puglia”, “Campania”, “Basilicata” e “Abruzzo e Molise”, è stato accolto nella sede del Comando Provinciale dal Comandante, Colonnello Giovanni Capone.

L’alto ufficiale ha incontrato una rappresentanza del personale dei reparti territoriali, delle Compagnie dipendenti, delle componenti specializzate, dell’Organizzazione Forestale, Ambientale e Agroalimentare, unitamente ad una delegazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri e delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari.

Nel corso della visita, il Comandante Interregionale si è soffermato sul valore strategico delle Stazioni Carabinieri, capillarmente distribuite in tutta la Capitanata, sottolineando come “le Stazioni dell’Arma rappresentino un presidio irrinunciabile di legalità e, al tempo stesso, un costante punto di riferimento, di ascolto e di rassicurazione sociale al servizio della comunità, con una particolare attenzione verso le fasce più vulnerabili della popolazione”. Ha, inoltre, voluto esprimere la propria vicinanza ai Carabinieri della Capitanata, notoriamente impegnati nel contrasto alla criminalità mafiosa e alle diffuse forme di illegalità che affliggono la provincia, rivolgendo un sentito ringraziamento alle donne e agli uomini per il quotidiano impegno profuso, la spiccata professionalità e lo spirito di sacrificio espresso in un contesto territoriale complesso.

In linea con le direttive del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, il Comandante Interregionale ha ribadito la centralità della presenza operativa sul territorio e la fondamentale sinergia e collaborazione tra la componente territoriale e i reparti specializzati, chiave indispensabile per garantire risposte efficaci ed elevate condizioni di sicurezza.

Durante la mattinata, il Generale Castello ha incontrato le principali autorità istituzionali della provincia, con cui ha intrattenuto un colloquio incentrato sulle strategie protese ad armonizzare sinergicamente le attività dell’Arma con tutte le Istituzioni del territorio e le altre Forze dell’Ordine, confermando la piena e costante collaborazione da parte dei Carabinieri nell’attività di contrasto alle pervasive manifestazioni criminali, sia comuni che organizzate, che affliggono il territorio. In particolare, si è dapprima recato presso l’Ufficio Territoriale del Governo, dove ha incontrato il Prefetto, dott. Antonio Giannelli, da poco insediatosi in Capitanata e successivamente presso il Palazzo di Giustizia, dove si è intrattenuto con il Presidente del Tribunale, dott.ssa Beatrice Notarnicola e subito dopo con il Procuratore della Repubblica di Foggia, dott. Enrico Infante. Nell’occasione il Comandante Interregionale ha voluto rivolgere un saluto e un ringraziamento anche ai Carabinieri in servizio presso la Sezione di Polizia Giudiziaria.

L’alto ufficiale si è poi recato in visita presso il Gruppo Forestale e il Nucleo Anticrimine di Foggia, ribadendo l’importanza delle specialità nell’Arma e il fondamentale contributo fornito, in sinergia con l’organizzazione Territoriale, nella lotta al crimine, sottolineando come la collaborazione e l’osmosi tra le diverse componenti istituzionali costituisca presupposto indispensabile per il buon esito delle attività svolte.

Il Generale Castello ha poi fatto visita ai militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia” d’istanza presso l’aeroporto Militare “Luigi Rovelli”, dedicati al controllo delle aree più impervie della regione, a supporto dell’Arma Territoriale nell’azione di contrasto alla criminalità organizzata, nonché nelle operazioni di soccorso e di protezione civile. A loro il Comandante Interregionale ha voluto esprimere un sentito ringraziamento per il qualificato contributo fornito.

Giunto successivamente presso le Isole Tremiti, il Generale ha voluto incontrare i militari in servizio presso la locale Stazione, a cui ha espresso parole di vicinanza e gratitudine, rimarcando come l’Arma, soprattutto in contesti geograficamente isolati o meno accessibili, rappresenti un imprescindibile punto di riferimento per le comunità.