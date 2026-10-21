Un Posto al Sole, spoiler 21 ottobre 2026: Monica mette Manuela di fronte a una difficile scelta

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, mercoledì 21 ottobre 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che l’incontro con il padre in ospedale ha turbato non poco Manuela, le parole dell’uomo le hanno fatto venire molti dubbi. Intanto Diego ha deciso di affrontare Ida dopo aver letto alcuni messaggi sul suo cellulare.

Spoiler Un posto al sole 21 ottobre 2026: Diego deve affrontare la rottura con Ida

Dopo la decisione di Manuela, Monica prenderà un’iniziativa che metterà la figlia davanti a una decisione molto difficile. La madre le chiederà di prendere una posizione in merito a quello che è accaduto tra lei e Maurizio molti anni fa.

Nel frattempo Diego dovrà affrontare la fine della sua storia d’amore con Ida dopo il confronto che hanno avuto. In vista dei festeggiamenti per il 30esimo anniversario della soap ‘Saudade do Sol’, che si celebreranno a Napoli. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Guido non vorrà assolutamente perdere questa occasione, riuscirà a partecipare all’evento?