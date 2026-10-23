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MONTE SANT’ANGELO ALLA CONFERENZA INTERNAZIONALE DEI BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA: A CISTERNINO IL CONFRONTO SUL FUTURO DELLE COMUNITÀ

Monte Sant’Angelo sarà presente alla decima Conferenza internazionale dedicata ai borghi, in programma a Cisternino dal 23 al 25 ottobre 2026, dal titolo “In queste Terre Rare: pianificare la rigenerazione sociale dei Borghi per il sostegno al lavoro e all’inclusione sociale”.

A rappresentare la città sarà Rosa Palomba, vicesindaca e assessora alla Cultura e al Turismo, coordinatrice per la Puglia de I Borghi più belli d’Italia, che prenderà parte ai saluti istituzionali di venerdì 23 ottobre e interverrà sabato 24 ottobre, nella sessione dalle ore 11.30 alle 13, al confronto “Ripensare i borghi della Puglia: strategie territoriali, urbane e socio-economiche per il recupero e lo sviluppo sostenibile”.

La conferenza riunirà amministratori, studiosi, università e rappresentanti di comunità del Mediterraneo per approfondire le sfide dello spopolamento, le opportunità di lavoro, l’inclusione e il ruolo della cultura nella rigenerazione dei territori. Al centro del dibattito anche la possibilità di creare condizioni concrete per chi sceglie di restare, tornare o costruire una nuova vita nei borghi.

“I nostri borghi custodiscono un patrimonio che vive nelle persone, nelle relazioni e nei saperi delle comunità. Valorizzarlo significa creare opportunità di lavoro, servizi e occasioni per i giovani. Come rete pugliese vogliamo rafforzare la collaborazione tra territori e trasformare la bellezza in una possibilità concreta di futuro” – la dichiarazione di Rosa Palomba.

Per saperne di più e consultare il programma completo https://www.montesantangelo.it/…/monte-santangelo-alla…