Andreas Muller preoccupato al GF Vip, vorrebbe parlare con la moglie: Veronica Peparini entrerà nella casa?

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Andreas Muller ha manifestato nuove preoccupazioni al Grande Fratello Vip. Durante una chiacchierata con Marina La Rosa ha detto di essere felice per come stia andando il suo percorso nella casa, specie per come riesce a gestire le varie dinamiche. Però, ha un pensiero fisso in testa, le sue bambine.

Il gieffino sente moltissimo la mancanza della sua famiglia e in questo momento per lui sarebbe davvero importante potersi confrontare con la moglie, Veronica Peparini. Vorrebbe parlare con lei, perché le manca e perché potrebbe rassicurarlo in merito ai pensieri che lo assillano. Le figlie della coppia sono molto piccole e lui teme che a causa della lunga lontananza si possano dimenticare di lui e della quotidianità che avevano prima del reality.

Momento di sconforto per Andreas Muller al GF Vip: il gieffino è preoccupato per le figlie, la moglie gli farà una sorpresa?

Prima della partecipazione al reality il ballerino non era mai stato così a lungo lontano dalle sue figlie e non ha idea di come stiano reagendo. Non è la prima volta che nella casa più spiata dagli italiani manifesti queste preoccupazioni, Marina La Rosa ha provato a rassicurarlo dicendogli che le bambine non potranno dimenticarsi del loro papà perché lo hanno conosciuto ancor prima che nascessero.

La gieffina gli ha ricordato che le bimbe sentivano la sua voce quando erano ancora in grembo e gli ha consigliato di stare tranquillo. Per Andreas Muller sarebbe molto importante parlare con Veronica Peparini, la redazione del Grande Fratello Vip gli farà una sorpresa facendogli incontrare la moglie nella casa?