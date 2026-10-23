Il Manfredoniano Vittorio Gentile dello Zuma Roma insignito del prestigioso premio per il “Miglior servizio di Sala”

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ROMA – Recentemente Roma ha ospitato l’edizione 2026 del Congresso PASS, un evento dedicato a valorizzare l’ospitalità e l’eccellenza delle professioni di sala nella ristorazione italiana. L’evento nazionale organizzato da Noi di Sala, Intrecci e ALMA ha tagliato il traguardo della VI edizione, radunando gli addetti ai lavori in Campidoglio a Roma

Durante l’evento, che ha acceso i riflettori sui nuovi scenari e sull’importanza dell’accoglienza, Vittorio Gentile Head of Wine Italy di Zuma Roma – è stato insignito del prestigioso premio per il “Miglior servizio di Sala”.

Questo riconoscimento celebra non solo l’impeccabile professionalità di Vittorio Gentile, ma anche il livello di eccellenza e la cura dei dettagli che caratterizzano l’esperienza presso il celebre indirizzo di cucina fusion contemporanea del locale Zuma della capitale. Il premio sottolinea ancora una volta come il ruolo del personale di sala sia fondamentale e abbia un peso pari a quello della cucina nel garantire un’esperienza di altissimo livello ai clienti.