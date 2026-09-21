Un Posto al Sole, spoiler 21 settembre 2026: Marina vuole rompere l’accordo con Mori, Alberto capisce…

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, lunedì 21 settembre 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che vedendolo in difficoltà Luca ha messo da parte il risentimento che provava per Palladini offrendogli di nuovo il suo supporto. Nel frattempo Grillo sarà sempre più agguerrito, dopo aver rapito Sabbiese ha intenzione di prendere di mira anche Damiano.

Spoiler Un posto al sole 21 settembre 2026: Ferri fa una scoperta su Mori, Mariella sconfortata dopo la lite con Sasà

Michele informerà Ferri che c’è una fiduciaria misteriosa dietro Radio Ciclone, proprio come sospettava l’imprenditore e lui vuole scoprire di chi si tratta. Roberto non può immaginare che la donna che ha finanziato il suo rivale è proprio sua moglie.

Preoccupata di essere scoperta dal marito Marina dirà a Mori di voler mettere fine al loro accordo, ma non sarà affatto semplice perché l’uomo non sarà propenso ad accogliere la sua richiesta. Con il supporto di Giulia e Luca in un momento così difficile per lui Alberto si convincerà del fatto che non sia la soluzione migliore spostare il figlio in un altro ospedale. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Mariella sarà triste dopo il litigio con Sasà e cercherà di colmare l’assenza dell’amico con Guido. La moglie di Del Bue, infatti, lo costringerà ad iniziare un corso di yoga insieme a lei.