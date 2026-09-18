Un Posto al Sole, spoiler 18 settembre 2026: Alberto ritrova un amico, Renda nel mirino di Grillo

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, venerdì 18 settembre 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Grillo continuerà a farsi travolgere dalla sua sconsiderata voglia di vendetta contro Sabbiese e Renda. La confessione di Eduardo non era l’unica cosa a cui ambiva e non avrà nessuna intenzione di fermersi fin quando non otterrà ciò che vuole.

Spoiler Un posto al sole 18 settembre 2026: Grillo non si ferma, l’ispettore ha preso di mira anche Damiano

Alberto sta attraversando un momento davvero difficile a causa dell’incidente del figlio. I due nell’ultimo periodo non erano in buoni rapporti, più volte ha provato ad avere un chiarimento con Gianluca ma non ha voluto ascoltarlo. Il giovane Palladini non gli perdona il fatto di aver iniziato una relazione con Anna.

Le condizioni di salute di Gianluca continueranno a non migliorare e Alberto potrà di nuovo contare sul sostegno di un amico che ormai credeva di aver perso. Nel frattempo Grillo porterà avanti il suo folle piano che ha preso di mira anche Damiano. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Mariella e Guido faranno i conti con le conseguenze della faida nata a causa dei turni, lei e Cerruti riusciranno a fare pace?