Manfredonia, mozione in consiglio comunale chiesto dalla minoranza per la questione della soppressione dell’ambulanza 2
Manfredonia, mozione in consiglio comunale chiesto dalla minoranza per la questione della soppressione dell’ambulanza 2
Il paventato ridimensionamento del servizio di emergenza-urgenza sanitaria, presso il pronto soccorso del nostro ospedale, impone un intervento deciso ed immediato, da parte dell’amministrazione comunale.
A maggior ragione, dopo il notevole INCREMENTO dell’addizionale regionale IRPEF, recentemente deciso dal Presidente della Regione, Antonio Decaro.
Muovendo da tale prospettiva, abbiamo provveduto a depositare apposita mozione, finalizzata ad impegnare il Comune ad evitare, con ogni mezzo, la soppressione dell’ambulanza 2.
Saremo sempre al fianco della comunità sipontina, per la salvanguardia delle proprie prerogative, a maggior ragione quando si tratta del fondamentale diritto alla salute
I consiglieri comunali
Fabio Egidio Di Bari
Vincenzo Di Staso
Ugo Galli