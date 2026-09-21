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Manfredonia, mozione in consiglio comunale chiesto dalla minoranza per la questione della soppressione dell’ambulanza 2

Comunicato Stampa21 Settembre 2026
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Manfredonia, mozione in consiglio comunale chiesto dalla minoranza per la questione della soppressione dell’ambulanza 2

Il paventato ridimensionamento del servizio di emergenza-urgenza sanitaria, presso il pronto soccorso del nostro ospedale, impone un intervento deciso ed immediato, da parte dell’amministrazione comunale.

A maggior ragione, dopo il notevole INCREMENTO dell’addizionale regionale IRPEF, recentemente deciso dal Presidente della Regione, Antonio Decaro.

Muovendo da tale prospettiva, abbiamo provveduto a depositare apposita mozione, finalizzata ad impegnare il Comune ad evitare, con ogni mezzo, la soppressione dell’ambulanza 2.

Saremo sempre al fianco della comunità sipontina, per la salvanguardia delle proprie prerogative, a maggior ragione quando si tratta del fondamentale diritto alla salute

I consiglieri comunali

Fabio Egidio Di Bari

Vincenzo Di Staso

Ugo Galli

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Comunicato Stampa21 Settembre 2026