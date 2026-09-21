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PD Manfredonia: “Ciao, Franchino!”

Apprendiamo con profondo dolore la notizia della scomparsa di Francesco Castriotta.

Sindaco di Manfredonia dal 23 ottobre 1990 al 10 giugno 1992, Francesco è stato una figura di riferimento per la sinistra cittadina, militante del Partito Comunista Italiano e tra i protagonisti della nascita del Partito Democratico della Sinistra.

In un momento storico difficile, segnato da grandi cambiamenti nazionali, ha guidato l’Amministrazione comunale con senso di responsabilità, onestà e profondo attaccamento alla sua città. Il suo impegno non è mai venuto meno, anche negli anni successivi, con una presenza discreta ma sempre attenta alla vita politica e sociale di Manfredonia.

Perdiamo un uomo perbene, un compagno, un amministratore che ha creduto fino in fondo nei valori della Costituzione, del lavoro, dell’eguaglianza e del bene comune.

Il Partito Democratico di Manfredonia si stringe con affetto alla famiglia e ne ricorda l’esempio e l’eredità morale e politica.

Ciao, Franchino!

PD MANFREDONIA