Megan Ria sull’infanzia difficile: “In casa ho visto di tutto, la danza mi ha dato la forza”

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Al Grande Fratello Vip più volte Megan Ria ha parlato della sua difficile infanzia, i suoi genitori si sono separati quando era giovanissima e lei è andata a vivere in un’altra città quando aveva solamente 14 anni.

La gieffina ha chiaramente detto che il clima tra le mura domestiche non era sereno, ha infatti detto che ha visto davvero di tutto in casa. In quel periodo Megan Ria non si sentiva mai adeguata, mai al posto giusto, sentiva di essere diversa dalle altre.

Megan Ria al Grande Fratello Vip svela cosa rappresenta per lei la danza: cosa ha detto la gieffina

La ballerina ha fatto sapere che la danza la aiutava a non focalizzarsi su quello che accadeva, a superarlo e ad avere un obiettivo. Ballare la faceva vivere con entusiasmo, voleva solamente inseguire il suo sogno. La Ria ha poi detto: “Quando vivi una situazione difficile è semplice perdersi o piangersi addosso, la danza mi ha dato la forza di non focalizzarmi sulle cose brutte ma concentrarmi su un sogno“.

Megan Ria è tornata a parlare anche della fidanzata di Elodie, Franceska Nuredin. Al Grande Fratello Vip ha fatto sapere che erano molto amiche, le due hanno condiviso molti momenti sia belli che brutti. Ad oggi non condividono più molto tempo insieme ma si vogliono ancora bene e le augura il meglio.