Sabrina Soussi in lacrime per Giovanni Grazioso: “Voleva un figlio da me, ora non vuole più parlarmi”

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Ha fatto non poco discutere il percorso di Sabrina Soussi e Giovanni Grazioso a Temptation Island, i due speravano di ritrovarsi nel programma ma l’addio è stato inevitabile dopo quello che è successo. Lei non solo ha confermato di averlo tradito fuori, ma ha anche baciato il single Lory nel villaggio.

Deluso e ferito dal comportamento dell’ex fidanzata Grazioso ha messo un punto definitivo alla loro relazione e ha evitato ogni contatto fuori. Ieri ospite a Verissimo lei ha fatto sapere che con Giovanni erano in crisi quando ha scritto alla redazione del reality, il fuoco che c’era tra loro si era spento.

Sabrina Soussi si commuove parlando dell’ex Giovanni Graziano: cosa ha detto su un possibile ritorno di fiamma

A Silvia Toffanin l’ex volto di Temptation Island ha detto che tra lei e l’ex fidanzato non ha funzionato non perché non fosse più innamorata di lui, voleva cambiare il suo carattere ma non c’è riuscita. Pensa che sia un bravissimo ragazzo ed è anche per questo che voleva che fosse l’uomo della sua vita. Ha poi aggiunto: “Oggi per Giovanni provo solo del bene, se lui tornasse non lo so che farei, dovrei valutare tante cose”.

Sabrina Soussi in lacrime ha anche detto che non ha una famiglia, era piccolissima quando i suoi genitori si sono separati e soffriva quando la madre stava male. C’era solo Giovanni Grazioso nella sua vita, per lei è stato un lutto lasciarsi però rispetta la sua scelta di non vederla o parlarle e anche se volesse sentirlo non potrebbe perché l’ha bloccata ovunque. La ragazza ha ammesso che sente la mancanza dell’ex fidanzato perché era tutto per lei. Ha poi svelato: “Voleva un figlio da me, adesso non vuole più parlarmi. Non so se ci tornerei insieme. Troppe cose sono accadute e dovremmo parlarne”.