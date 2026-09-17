Un Posto al Sole, spoiler 17 settembre 2026: Grillo assetato di vendetta, Luca in preda allo sconforto

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, giovedì 17 settembre 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Sabbiese è ancora ostaggio di Grillo al quale non è bastata la sua confessione, ottenuta dopo giorni di prigionia e maltrattamenti. L’ispettore infatti non lo ha liberato dopo aver ottenuto quello che voleva, sembra infatti che sia intenzionato a spingersi ancora oltre.

Spoiler Un posto al sole 17 settembre 2026: Un Posto al Sole, spoiler 17 settembre 2026: momento difficile per Luca, Silvia prende una decisione drastica

Di fronte alla scomparsa di Sabbiese Rosa e Clara all’inizio sono apparse deluse e arrabbiate all’idea che sia andato via da Napoli con Stella. Con il passare dei giorni, però, entrambe si diranno convinte che è impossibile che Eduardo se ne sia andato in questo modo.

Grillo ormai è fuori controllo, totalmente offuscato dal suo desiderio di vendetta, a Sabbiere dirà che lui non il suo unico obiettivo. Intanto Gianluca sarà ancora in condizioni gravi e questo farà preoccupare moltissimo Luca, che anche a causa dell’avanzare della malattia, si lascerà totalmente travolgere dallo sconforto. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Silvia è convinta che sia colpa di Micaela se la tensione al Vulcano è cresciuta così tanto, di conseguenza prenderà una drastica decisione.