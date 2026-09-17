Un Posto al Sole, spoiler 17 settembre 2026: Grillo assetato di vendetta, Luca in preda allo sconforto
Momento difficile per Luca, Silvia prende una decisione drastica. Gli spoiler di Un posto al sole svelano cosa accadrà stasera.
Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, giovedì 17 settembre 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.
Gli spoiler fanno sapere che Sabbiese è ancora ostaggio di Grillo al quale non è bastata la sua confessione, ottenuta dopo giorni di prigionia e maltrattamenti. L’ispettore infatti non lo ha liberato dopo aver ottenuto quello che voleva, sembra infatti che sia intenzionato a spingersi ancora oltre.
Spoiler Un posto al sole 17 settembre 2026: Un Posto al Sole, spoiler 17 settembre 2026: momento difficile per Luca, Silvia prende una decisione drastica
Di fronte alla scomparsa di Sabbiese Rosa e Clara all’inizio sono apparse deluse e arrabbiate all’idea che sia andato via da Napoli con Stella. Con il passare dei giorni, però, entrambe si diranno convinte che è impossibile che Eduardo se ne sia andato in questo modo.
Grillo ormai è fuori controllo, totalmente offuscato dal suo desiderio di vendetta, a Sabbiere dirà che lui non il suo unico obiettivo. Intanto Gianluca sarà ancora in condizioni gravi e questo farà preoccupare moltissimo Luca, che anche a causa dell’avanzare della malattia, si lascerà totalmente travolgere dallo sconforto. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Silvia è convinta che sia colpa di Micaela se la tensione al Vulcano è cresciuta così tanto, di conseguenza prenderà una drastica decisione.