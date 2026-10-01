Un Posto al Sole, spoiler 1 ottobre 2026: Grillo verso la resa dei conti, Mori ricatta ancora Marina

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, giovedì 1 ottobre 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Guido sta provando a far riconciliare Mariella e Sasà dopo aver capito che la moglie sente la mancanza dell’amico. Intanto il comportamento di Lorenza sta facendo aumentare sempre di più i malumori al Caffè Vulcano.

Spoiler Un posto al sole 1 ottobre 2026: Michele non tollera la presenza di Scala, Ferri vuole aiutare Cristina

Grillo ormai è totalmente fuori controllo, pensa che sia giusto ‘condannare’ da solo Renda e Sabbiese. Prova rancore nei loro confronti sin da quando erano solo due ragazzini e anche se Damiano ha scelto poi la legge non pensa che sia mai cambiato davvero. Gli recrimina il fatto di aver aiuto in molte occasioni l’amico di infanzia e pensa che debba pagare per questo.

In preda alla sua sete di vendetta l’ispettore porterà avanti il suo ‘processo’ ai danni del poliziotto e di Eduardo e dopo averli rapiti si prepara all’imminente e tragica resa dei conti. Nel frattempo Saviani continuerà a patire in radio la presenza di Walter Scala, non condivide il suo modo di lavorare e non fa nulla per nasconderlo. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che mentre Mori continuerà a ricattare Marina Ferri cercherà una soluzione per aiutare Cristina dal momento che non vuole più andare a Salerno con la madre.