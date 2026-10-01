Un Posto al Sole, spoiler 1 ottobre 2026: Grillo verso la resa dei conti, Mori ricatta ancora Marina
Michele non tollera la presenza di Scala, Ferri vuole aiutare Cristina. Gli spoiler di Un posto al sole svelano cosa accadrà stasera.
Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, giovedì 1 ottobre 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.
Gli spoiler fanno sapere che Guido sta provando a far riconciliare Mariella e Sasà dopo aver capito che la moglie sente la mancanza dell’amico. Intanto il comportamento di Lorenza sta facendo aumentare sempre di più i malumori al Caffè Vulcano.
Spoiler Un posto al sole 1 ottobre 2026: Michele non tollera la presenza di Scala, Ferri vuole aiutare Cristina
Grillo ormai è totalmente fuori controllo, pensa che sia giusto ‘condannare’ da solo Renda e Sabbiese. Prova rancore nei loro confronti sin da quando erano solo due ragazzini e anche se Damiano ha scelto poi la legge non pensa che sia mai cambiato davvero. Gli recrimina il fatto di aver aiuto in molte occasioni l’amico di infanzia e pensa che debba pagare per questo.
In preda alla sua sete di vendetta l’ispettore porterà avanti il suo ‘processo’ ai danni del poliziotto e di Eduardo e dopo averli rapiti si prepara all’imminente e tragica resa dei conti. Nel frattempo Saviani continuerà a patire in radio la presenza di Walter Scala, non condivide il suo modo di lavorare e non fa nulla per nasconderlo. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che mentre Mori continuerà a ricattare Marina Ferri cercherà una soluzione per aiutare Cristina dal momento che non vuole più andare a Salerno con la madre.