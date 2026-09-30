Un Posto al Sole, spoiler 30 settembre 2026: Rosa racconta la verità a Manuel, Michele si sente frustrato

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, mercoledì 30 settembre 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Mariella ha provato a coinvolgere non solo Guido ma anche Renato nelle sessioni di yoga ma si è resa conto di sentire la mancanza di Sasà. Intanto Lorenza ha preso le redini del ruolo di social media manager al Vulcano provocando nuove tensioni.

Spoiler Un posto al sole 30 settembre 2026: a causa di Lorenza aumenta la tensione al Caffè Vulcano

Manuel ha fatto molte domande a Rosa e Clara in merito all’assenza del padre, vedendo che la situazione non ha avuto nessuna svolta Rosa deciderà di raccontare al figlio tutta la verità. Damiano è sparito e lei non se la sentirà di dirgli altre bugie sul padre.

Il fatto che Walter Scala lavori in radio senza osservare nessuna regola farà sentire Michele sempre più frustrato nel suo ruolo di direttore di Radio Golfo 99. Nel frattempo la situazione al Caffè Vulcano non accennerà a migliorare a causa delle tensioni tra i difensori e i denigratori di Lorenza. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Cotugno ha tentato più volte di mettere contro Sasà e i coniugi Del Bue ma Guido proverà a far tornare il sereno tra sua moglie e Cerruti.