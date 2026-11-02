Meteo

Maltempo, allerta arancione fino alle 6 di domattina

Redazione2 Novembre 2026
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Maltempo, allerta arancione fino alle 6 di domattina

⚠️ ALLERTA ARANCIONE – Manfredonia (FG)

🕒 Inizio: lunedì 2 novembre 2026 ore 13:00

🕓 Fine: martedì 3 novembre 2026 ore 06:00

• Rischio idrogeologico

• Temporali

• Vento forte

• Rischio idraulico

Restate aggiornati solo da fonti ufficiali. In caso di emergenza chiama il 112.

⚠️ ALLERTA GIALLA – Manfredonia (FG)

🕒 Inizio: martedì 3 novembre 2026 ore 06:00

🕓 Fine: martedì 3 novembre 2026 ore 14:00

• Rischio idrogeologico

• Temporali

• Rischio idraulico

Restate aggiornati solo da fonti ufficiali. In caso di emergenza chiama il 112.

Unipol Manfredonia
Redazione2 Novembre 2026