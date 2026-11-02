Meteo
Maltempo, allerta arancione fino alle 6 di domattina
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Maltempo, allerta arancione fino alle 6 di domattina
ALLERTA ARANCIONE – Manfredonia (FG)
Inizio: lunedì 2 novembre 2026 ore 13:00
Fine: martedì 3 novembre 2026 ore 06:00
• Rischio idrogeologico
• Temporali
• Vento forte
• Rischio idraulico
Restate aggiornati solo da fonti ufficiali. In caso di emergenza chiama il 112.
ALLERTA GIALLA – Manfredonia (FG)
Inizio: martedì 3 novembre 2026 ore 06:00
Fine: martedì 3 novembre 2026 ore 14:00
• Rischio idrogeologico
• Temporali
• Rischio idraulico
Restate aggiornati solo da fonti ufficiali. In caso di emergenza chiama il 112.