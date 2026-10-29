Un Posto al Sole, spoiler 29 ottobre 2026: proseguono le indagini su Mori, Ferri crede a Greta

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, giovedì 29 ottobre 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che dopo quello che è successo a Stefano Mori, Scala vuole speculare sull’accaduto con l’obiettivo di ottenere un grande seguito in radio. La Picariello e Guido hanno scoperto di avere una passione in comune, osservandoli Mariella non potrà fare a meno di ingelosirsi.

Spoiler Un posto al sole 29 ottobre 2026: la sintonia tra Rosa e Guido fa ingelosire sempre di più Mariella

In seguito all’aggressione Stefano Mori non è sopravvissuto, ma nessuno sa ancora come sono andate davvero le cose. Intanto, Damiano e la Cimmino continueranno a indagare sulla vicenda per scoprire chi sia il responsabile della sua morte.

Nel frattempo, l’intenzione di Walter Scala sarà quella di rendere pubblica la vicenda di Mori, ignorando le indicazioni di Ferri. Greta ha raccontato la verità dicendo che Stefano era già ferito e privo di sensi quando è arrivata a casa sua? Roberto le crede. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Nunzio e Rossella faranno fatica a riconciliarsi dopo aver discusso. A breve Gianluca verrà dimesso dall’ospedale, intanto Mariella apparirà sempre più gelosa della sintonia nata tra Rosa e Guido.