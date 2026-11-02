Federico Fashion Style sul GF Vip svela: “Mi è stato proposto molte volte, dirò di sì”

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Federico Fashion Style potrebbe approdare nella casa del Grande Fratello Vip nella prossima edizione del reality condotto su Canale 5 da Ilary Blasi. A lasciarlo intendere è stato lui stesso durante l’ospitata nel programma A Tutto Gossip di Lisa Fusco.

In questi anni si è parlato spesso di una sua possibile partecipazione al reality, ma ad oggi non ha mai fatto parte del cast. Le proposte ci sono state da parte della redazione, l’hair stylist ha ammesso di aver ricevuto diverse proposte ma non ha mai accettato. Perché ha sempre rifiutato? Per non allontanarsi dalla figlia.

Dopo aver rifiutato il GF Vip Federico Fashion Style è pronto a dire di sì: perché non ha mai partecipato al reality

Da qualche anno l’hair stylist si è separato dall’ex moglie, una rottura che è stata tutt’altro che serena. Per lui è stato un periodo molto delicato e ha preferito stare vicino alla figlia in questa particolare fase della sua crescita. Di certo la serenità di una figlia è decisamente più importante della partecipazione ad un reality, ma ora che le cose vanno meglio gli piacerebbe affrontare questa nuova esperienza televisiva.

Federico Fashion Style ha chiaramente lasciato una porta aperta in merito alla possibilità di vederlo al Grande Fratello Vip. Ha infatti detto: “Non mancherà l’occasione di farlo, diciamo che poi dirò di sì. Ogni anno me lo propongono, io ci penso, ci ripenso, ma perché no?! Poi adesso mia figlia è più grande”.