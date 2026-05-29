Un Posto al Sole, spoiler 29 maggio 2026: Raffaele fa una scenata di gelosia a Ornella, scoppia la lite

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, venerdì 29 maggio 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Alberto apparirà ancora distrutto dopo l’addio di Anna, da Rossella ha anche scoperto che prima di andare via la ragazza è andata da Gianluca per scusarsi con lui e per augurargli di essere felice.

Spoiler Un posto al sole 29 maggio 2026: Saviani resta colpito da un comico e chiede il parere dei familiari

Raffaele non riuscirà a tenere a freno la sua gelosia nei confronti di Vanni dopo che leggerà un suo messaggio sul cellulare della moglie. Visibilmente infastidito si scaglierà contro Ornella e tra loro scoppierà l’ennesimo litigio.

Intanto Rosa non potrà più assentarsi dalla scuola serale, dovrà infatti fare molta attenzione per non rischiare di perdere l’anno. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Saviani sarà alla ricerca di un comico da inserire nella nuova trasmissione in radio. Ne troverà uno che considererà eccezionale e lo sottoporrà al giudizio di Rossella, Nunzio e Silvia.