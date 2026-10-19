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Un Posto al Sole, spoiler 19 ottobre 2026: Manuela in crisi, affronterà il padre? Intanto Marina…

Delicato confronto tra Diego e Ida, Marina gelosa di Greta. Gli spoiler di Un posto al sole svelano cosa accadrà stasera.

Sara Fonte19 Ottobre 2026
Spoiler Un posto al sole 19 ottobre 2026
Manuela di Un posto al sole (Screen Raiplay)
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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, lunedì 19 ottobre 2026, nel primo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che dopo aver ricevuto una telefonata da parte del padre, Manuela è apparsa molto turbata. Intanto Alberto ha fatto una richiesta a Clara che ha coinvolto Federico. Dispiaciuta per il fatto che Nunzio e Rossella lasceranno la terrazza per tornare a casa loro, Giulia ha pensato a una soluzione.

Spoiler Un posto al sole 19 ottobre 2026: delicato confronto tra Diego e Ida, Marina gelosa di Greta

Manuela sta vivendo un momento di grande crisi a livello personale, non è certa che riuscirà a trovare il coraggio di ascoltare quello che suo padre vuole rivelarle in merito al loro passato. L’uomo vorrebbe raccontarle tutta la verità sulla sua nascita e quella di Micaela, lei però non sa se troverà la forza di affrontarlo faccia a faccia.

Una casuale scoperta su Ida spingerà Diego ad avere un confronto alquanto delicato con lei. Nel frattempo Marina tornerà a Napoli dopo essere stata per qualche giorno a Londra e proverà di nuovo una forte gelosia nei confronti di Greta. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che la Giordano dovrà anche fare i conti con il ricatto di Stefano Mori che, per restare in silenzio, pretende una notevole cifra di denaro.

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Sara Fonte19 Ottobre 2026