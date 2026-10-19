Un Posto al Sole, spoiler 19 ottobre 2026: Manuela in crisi, affronterà il padre? Intanto Marina…

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, lunedì 19 ottobre 2026, nel primo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che dopo aver ricevuto una telefonata da parte del padre, Manuela è apparsa molto turbata. Intanto Alberto ha fatto una richiesta a Clara che ha coinvolto Federico. Dispiaciuta per il fatto che Nunzio e Rossella lasceranno la terrazza per tornare a casa loro, Giulia ha pensato a una soluzione.

Spoiler Un posto al sole 19 ottobre 2026: delicato confronto tra Diego e Ida, Marina gelosa di Greta

Manuela sta vivendo un momento di grande crisi a livello personale, non è certa che riuscirà a trovare il coraggio di ascoltare quello che suo padre vuole rivelarle in merito al loro passato. L’uomo vorrebbe raccontarle tutta la verità sulla sua nascita e quella di Micaela, lei però non sa se troverà la forza di affrontarlo faccia a faccia.

Una casuale scoperta su Ida spingerà Diego ad avere un confronto alquanto delicato con lei. Nel frattempo Marina tornerà a Napoli dopo essere stata per qualche giorno a Londra e proverà di nuovo una forte gelosia nei confronti di Greta. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che la Giordano dovrà anche fare i conti con il ricatto di Stefano Mori che, per restare in silenzio, pretende una notevole cifra di denaro.