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Piovono diffide sulla Gradinata Est Manfredonia: “Noi andiamo avanti, sempre comunque”

RESISTERÀ LA FORZA DEI NOSTRI VALORI

Nei momenti di difficoltà ci sono gli amici. Quante volte abbiamo sentito questa frase nel corso della nostra vita? Eppure, è proprio quando arrivano le avversità che se ne comprende davvero il significato.

Nel mondo Ultras esistono valori che vanno oltre ogni parola: difendere e sostenere i fratelli di mille battaglie fa parte del nostro essere, della nostra identità, del nostro modo di vivere.

All’indomani dei numerosi provvedimenti che terranno lontani dagli stadi tanti ragazzi del gruppo, sono arrivati messaggi di vicinanza e inviti a non mollare da parte di chi ci rispetta e conosce bene di che pasta è fatta la Gradinata Est Manfredonia.

Ai ragazzi di Fasano, Tricase, Rionero, Isernia, Foggia, Novoli e Ahlen vogliamo dire una cosa sola: GRAZIE! Le vostre parole arrivano dritte al cuore e ci ricordano che certi legami non conoscono distanze e non si spezzano davanti alle difficoltà. Siamo riconoscenti anche alle altre tifoserie che ci hanno manifestato solidarietà.

Noi andiamo avanti, sempre e comunque. Siamo figli di una vecchia canzone, siamo quella luce che illumina la città, un punto di riferimento per tanti ragazzi che ancora oggi si riconoscono e si identificano nell’ideale Ultras.

Non indietreggiamo di un centimetro. Ci troverete ancora negli stadi e nelle strade, sempre fedeli a ciò che siamo e a ciò in cui crediamo. Perché, prima di ogni cosa, noi siamo libertà.

E il vento soffia ancora. È lo stesso vento che ieri faceva sventolare quella maglia mostrata fuori dallo stadio, simbolo di un’appartenenza che nessuna avversità potrà cancellare.

ULTRAS LIBERI… DI ESSERLO.

AI DIFFIDATI, VANTO E GLORIA.

Comunicato Gradinata Est Manfredonia