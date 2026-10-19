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CUORE ANGEL! LA VITULANO DRUGSTORE BASKET MANFREDONIA PIEGA CORATO IN RIMONTA: 65-63Esordio casalingo vincente per la formazione di Coach Carano, che ribalta il risultato nell’ultimo quarto e conquista il secondo successo consecutivo.

La Vitulano Drugstore Basket Manfredonia supera la Nuova Virtus Corato per 65-63, regalando al pubblico del PalaDante una vittoria al cardiopalma contro una delle formazioni candidate al vertice del campionato.



Coach Carano parte con Ba, Vuovolo, Gramazio, Dusels e Vukosavljevic; coach Carnicella risponde con Mascoli, Sedena, Bolzoni, Mazzilli e Liso.



Dopo un avvio equilibrato, Corato prende il comando (12-16) e conserva il vantaggio, e all’intervallo lungo il tabellone recita 25-31. Nel terzo quarto l’Angel riesce a ristabilire la parità, ma gli ospiti reagiscono e chiudono avanti 41-47. A metà dell’ultima frazione i padroni di casa inseguono ancora di quattro lunghezze.



Due triple consecutive di Vukosavljevic (11) firmano il sorpasso, mentre Gramazio, MVP della serata con 27 punti, 8 rimbalzi e 5 assist, trascina l’Angel fino al +7. Corato tenta l’ultimo assalto, ma Manfredonia resiste e conquista il secondo successo stagionale.





Da sottolineare la buona prova corale che valorizza il collettivo, al coesione e la fiducia del roster sipontino. Ba (9) si distingue anche in difesa, Dusels contribuisce con 7 punti e 9 rimbalzi. Prezioso l’apporto di Carmone (6), nonostante il recente rientro, Vuovolo (2), Federico Ciociola (2), reduce dalla febbre, Alessandro Ciociola (1) e Quinn, che viene impiegato per 15 minuti contribuendo alla rotazione.



“L’emozione dell’esordio casalingo ci ha condizionati, soprattutto nel pitturato – commenta Coach Felice Carano –. Corato ha preparato bene il match, limitando il nostro gioco, ma la tenuta difensiva ci ha consentito di rimontare, anche grazie a un pubblico straordinario, il nostro sesto uomo. In questa squadra ognuno ha un ruolo e dà il proprio contributo, un aspetto che emergerà ancora di più quando esprimeremo pienamente il nostro gioco. Ora testa a Molfetta”.

“Una vittoria importante contro una squadra attrezzata per il vertice – aggiunge il Team Manager Dario Salcuni –. C’è ancora tanto da lavorare, ma ci prendiamo questi due punti preziosi, conquistati anche grazie al sostegno determinante del nostro pubblico”.

Nel prossimo turno la Vitulano Drugstore Basket Manfredonia sarà impegnata in trasferta contro l’Invicta Molfetta.

Stay tuned!

TABELLINI

Vitulano Drugstore Basket Manfredonia 65Ba 9, Carmone 6, Vuovolo 2, Gramazio 27, Dusels, 7, Vukosavljevic 11, D. Prencipe, Quinn, Gorgoglione, F, Ciociola 2, Bottalico, A. Ciociola 1.

H. Coach: F. Carano; A. Coach: F. Carbone

Nuova Virtus Corato 63Barile Caputi, Mascoli 15, Serena Tsala 6, Bolzoni 13, De Giosa, Lastella, Piarulli, Lettini 7, Amendolagine, Mazzilli 12, Liso 7, Varesano.

H. Coach: F. Carnicella; A. Coach: F. Scaringella, A. Ferrante





Parziali: 12-16, 13-15, 16-16, 24-16

Progressivi: 12-16, 25-31, 41-47, 65-63.