Un Posto al Sole, spoiler 12 maggio 2025: Giulia focalizzata sulle nozze, intanto nella scuola di Jimmy…

In molti si chiedono cosa succederà stasera, lunedì 12 maggio 2025 nel primo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Michele sarà piuttosto turbato a causa della sua esperienza extracorporea, dopo aver assistito alla seduta medianica di Agata con Iolanda sarà intenzionato ad indagare. Il giornalista, infatti, vorrebbe risolvere i dubbi che continuano a tormentarlo.

Spoiler Un posto al sole 12 maggio 2025: Giulia organizza le nozze, Matteo a scuola bullizza Camillo

Nei precedenti episodi della soap opera napoletana Giulia ha chiesto a Luca di sposarla e lui ha accettato nonostante i suoi piani siano totalmente diversi. Ad oggi infatti non ha ancora cambiato idea, vuole allontanarsi dalla donna che ama per non causarle sofferenza ed essere un peso quando la malattia peggiorerà.

Intanto Giulia si concentrerà molto sulle nozze, non vede l’ora di unirsi in matrimonio con Luca e non può certo immaginare che lui vuole andare via di nascosto. Le anticipazioni di Un posto al sole svelano altri dettagli in merito all’episodio di stasera. Cosa accadrà? La situazione peggiorerà nella scuola di Jimmy e Viola sarà costretta a prendere dei seri provvedimenti quando si accorgerà che Matteo bullizza Camillo.