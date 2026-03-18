Un Posto al Sole, spoiler 18 marzo 2026: Ferri sconcertato da Greta, Ida e Diego ai ferri corti?

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, mercoledì 18 marzo 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Greta continuerà ad essere contraria al fatto di far tornare Cristina a casa con lei, atteggiamento che stupirà negativamente Roberto Ferri.

Spoiler Un posto al sole 18 marzo 2026: aumenta la tensione tra Diego e Ida, la verità su Maurizio viene a galla?

La situazione tra Ornella e Raffaele non si è ancora risolta e dovranno affrontare anche i problemi di coppia nati tra Diego e Ida. I due si sono trasferiti a casa loro ma la tensione continuerà ad essere palpabile.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che mentre le nozze tra Niko e Manuela si avvicinano Maurizio si interesserà sempre di più alla loro vita. L’uomo sta nascondendo chi è davvero ma la verità potrebbe venire presto a galla.