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Un Posto al Sole, spoiler 18 marzo 2026: Ferri sconcertato da Greta, Ida e Diego ai ferri corti?

Aumenta la tensione tra Diego e Ida, la verità su Maurizio viene a galla? Gli spoiler di Un posto al sole svelano cosa accadrà stasera.

Sara Fonte18 Marzo 2026
Spoiler Un posto al sole 18 marzo 2026
Roberto Ferri di Un posto al sole (Screen Raiplay)
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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, mercoledì 18 marzo 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Greta continuerà ad essere contraria al fatto di far tornare Cristina a casa con lei, atteggiamento che stupirà negativamente Roberto Ferri.

Spoiler Un posto al sole 18 marzo 2026: aumenta la tensione tra Diego e Ida, la verità su Maurizio viene a galla?

La situazione tra Ornella e Raffaele non si è ancora risolta e dovranno affrontare anche i problemi di coppia nati tra Diego e Ida. I due si sono trasferiti a casa loro ma la tensione continuerà ad essere palpabile.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che mentre le nozze tra Niko e Manuela si avvicinano Maurizio si interesserà sempre di più alla loro vita. L’uomo sta nascondendo chi è davvero ma la verità potrebbe venire presto a galla.

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Sara Fonte18 Marzo 2026
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