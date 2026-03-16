Un Posto al Sole, spoiler 16 marzo 2026: nuovo scontro tra Ferri e Cristina, Greta nasconde un segreto?

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, lunedì 16 marzo 2026, nel primo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Cristina e Teo si avvicineranno sempre di più, ma oltre alla loro amicizia crescerà anche la preoccupazione. Tra Ferri e la figlia scoppierà l’ennesima discussione accesa e Marina resterà impotente davanti a loro.

Spoiler Un posto al sole 16 marzo 2026: Mariella colpita da Massaro, Sasà non gli crede

L’ennesimo scontro con Cristina spingerà Roberto a chiamare Greta, la donna però a quanto pare sta nascondendo un segreto. Mentre le nozze e la laurea saranno sempre più vicine Manuela si ritroverà a chiacchierare piacevolmente con Maurizio.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Massaro si metterà di nuovo in contatto con Mariella per cercare di giustificare il suo atteggiamento. La moglie di Guido resterà colpita dalle parole dell’uomo, Sasà invece è convinto che la sua sia solamente una sceneggiata.