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Un Posto al Sole, spoiler 17 marzo 2026: Maurizio viene riconosciuto? L’assenza di Greta fa soffrire Cristina

Tensione tra Ferri e Cristina, Mariella nasconde tutto a Guido e Bice. Gli spoiler di Un posto al sole svelano cosa accadrà stasera.

Sara Fonte17 Marzo 2026
Spoiler Un posto al sole 17 marzo 2026
Maurizio di Un posto al sole (Screen Raiplay)
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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, martedì 17 marzo 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che la data delle nozze tra Niko e Manuela è sempre più vicina e i preparativi continueranno a provocare stress alla futura sposa, anche per via della seduta di laurea.

Spoiler Un posto al sole 17 marzo 2026: aumenta la tensione tra Ferri e Cristina, Marielle nasconde tutto a Guido e Bice

Maurizio senza rivelare la sua identità continuerà a recarsi al Caffè Vulcano, qualcuno però potrebbe riconoscerlo. Nel frattempo aumenterà sempre di più la tensione tra Roberto Ferri e la figlia, quest’ultima apparirà sempre più triste e fragile.

A far stare male Cristina sarà soprattutto l’assenza di Greta, una situazione che la farà sentire davvero smarrita. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Mariella continuerà a mantenere il segreto con Guido e Bice e senza volerlo finirà per diventare la confidente di Massaro.

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