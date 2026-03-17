Un Posto al Sole, spoiler 17 marzo 2026: Maurizio viene riconosciuto? L’assenza di Greta fa soffrire Cristina

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, martedì 17 marzo 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che la data delle nozze tra Niko e Manuela è sempre più vicina e i preparativi continueranno a provocare stress alla futura sposa, anche per via della seduta di laurea.

Spoiler Un posto al sole 17 marzo 2026: aumenta la tensione tra Ferri e Cristina, Marielle nasconde tutto a Guido e Bice

Maurizio senza rivelare la sua identità continuerà a recarsi al Caffè Vulcano, qualcuno però potrebbe riconoscerlo. Nel frattempo aumenterà sempre di più la tensione tra Roberto Ferri e la figlia, quest’ultima apparirà sempre più triste e fragile.

A far stare male Cristina sarà soprattutto l’assenza di Greta, una situazione che la farà sentire davvero smarrita. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Mariella continuerà a mantenere il segreto con Guido e Bice e senza volerlo finirà per diventare la confidente di Massaro.