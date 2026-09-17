Manfredonia, Ase annuncia un nuovo ciclo di disinfestazioni

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ASE S.p.A. informa la cittadinanza che, nell’ambito delle attività programmate per la tutela della salute pubblica e il contenimento della proliferazione di mosche, zanzare e altri insetti, sarà effettuato un nuovo ciclo di disinfestazione notturna su tutto il territorio comunale.

Gli interventi si svolgeranno da lunedì 21 a venerdì 25 settembre 2026, nella fascia oraria compresa tra le ore 01:00 e le ore 06:00, secondo il seguente calendario:

• Lunedì 21 settembre– Zona Monticchio – Centro (da inizio abitato lato est fino a via Arcivescovado, Scaloria inclusa, attesta viale Padre Pio, comprende le zone C/8, C/9, C/10 e C/11);

• Martedì 22 settembre – Zona Centro – Stazione (da via Arcivescovado, Scaloria attestante fino a via E. Giustino inclusa, comprende via delle Margherite, cooperative Algesiro e Gozzini) e Zona Porta Foggia + Viale Kennedy (da via E. Giustino attestante a fine abitato lato ovest, comprende zona 167 e zone C/12 e C/13);

•Mercoledì 23 settembre – Zona Siponto – 2° Piano di Zona – D/32 – Comparti;

•Giovedì 24 settembre – Zona Riviera – Frazione Montagna – Borgo Mezzanone;

•Venerdì 25 settembre – Zona Case Sparse – Zona Industriale D/46.

L’intervento interesserà l’abitato di Manfredonia, Siponto, Case Sparse, Borgo Mezzanone, Frazione Montagna, Sciale delle Rondinelle, Villaggio La Bussola, Sciale degli Zingari e Scalo dei Saraceni, oltre all’area di Ippocampo.

ASE invita i cittadini residenti nelle zone interessate ad adottare alcune semplici precauzioni durante lo svolgimento del servizio, evitando di lasciare all’esterno indumenti, alimenti o altri materiali scoperti su balconi e davanzali.

Si precisa che, in caso di condizioni meteorologiche avverse, il calendario degli interventi potrà subire variazioni.

ASE S.p.A. ringrazia la cittadinanza per la consueta collaborazione, fondamentale per garantire l’efficacia delle attività di prevenzione e tutela dell’igiene urbana.