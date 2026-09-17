Alberto Matano nuovo giurato di Ballando con le stelle: “Spero di essere all’altezza”

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Per anni Alberto Matano ha ricoperto il ruolo di principe del tesoretto a Ballando con le Stelle ma vestirà panni diversi nella nuova edizione del noto talent show, quello di giurato.

Dopo l’abbandono di Selvaggia Lucarelli si è parlato a lungo di chi avrebbe potuto sostituirla. Più volte è stato fatto il nome di Barbara d’Urso, sembra che ci fossero anche delle trattative in corso ma non ci sarà lei nella giuria. L’annuncio ufficiale è stato fatto oggi, durane l’ospitata di Alberto Matano nel podcast Tg1 Talks condotto da Giorgia Cardinaletti.

Ballando con le stelle, il nuovo giurato è Alberto Matano: l’annuncio di Milly Carlucci in diretta

Mentre chiacchierava con Giorgia Cardinaletti il noto giornalista ha ricevuto una telefonata da Milly Carlucci. In diretta gli ha comunicato che sarà lui il nuovo giurato di Ballando con le stelle. Con ironia gli ha detto di abbandonare il profumo di saggetta e il ruolo di ‘padre Ralph’ per diventare un aggressivo giurato.

Lui visibilmente emozionato ha detto che lui e Milly Carlucci ne avevano già parlato, però aspettava l’ufficialità per poterne parlare. Alberto Matano ha aggiunto: “Aspettavamo questo momento dell’annuncio ed è avvenuto proprio qui. C’è stata una sincronia pazzesca, grazie ancora Milly, speriamo di essere all’altezza“.