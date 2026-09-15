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Un Posto al Sole, spoiler 15 settembre 2026: Clara disperata, Micaela ha dei dubbi sull’errore di Samuel

Tensione tra Damiano e Rosa, Samuel vuole recuperare dopo lo sbaglio al Vulcano. Gli spoiler di Un posto al sole svelano cosa accadrà stasera.

Sara Fonte15 Settembre 2026
Spoiler Un posto al sole 15 settembre 2026
Clara di Un posto al sole (Screen Raiplay)
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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, martedì 15 settembre 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che da giorni sia Clara che Niko stanno provando a mettersi in contatto con Sabbiese senza però riuscirci. La Curcio ha provato anche ad andare a casa sua per parlare con l’ex marito ma il portiere le ha detto che non torna da giorni.

Spoiler Un posto al sole 15 settembre 2026: tensione tra Damiano e Rosa, Samuel vuole recuperare dopo lo sbaglio al Vulcano

Quando ha scoperto che la bancarella della zia di Stella è chiusa da giorni Clara ha pensato che i due siano andati via insieme, di certo non può immaginare quale sia la verità. In realtà Eduardo è ostaggio di Grillo ma all’idea che sia scappato con Stella la Curcio apparirà disperata.

Rosa difenderà il fratello e questo creerà non poca tensione tra lei e Renda. Intanto l’ispettore è intenzionato a prendersi una rivincita con Sabbiese, ma non è chiaro cosa voglia fare con lui. Nel frattempo Samuel sarà mortificato per quello che è successo al Caffè Vulcano e farà di tutto per recuperare, Micaela però avrà dei dubbi in merito all’incidente avvenuto in cucina. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Serena farà i conti con dei problemi con il B&B e il modo in cui proverà a risolverli rafforzerà ancora di più il suo rapporto con Filippo.

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Sara Fonte15 Settembre 2026