Un Posto al Sole, spoiler 15 settembre 2026: Clara disperata, Micaela ha dei dubbi sull’errore di Samuel

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, martedì 15 settembre 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che da giorni sia Clara che Niko stanno provando a mettersi in contatto con Sabbiese senza però riuscirci. La Curcio ha provato anche ad andare a casa sua per parlare con l’ex marito ma il portiere le ha detto che non torna da giorni.

Spoiler Un posto al sole 15 settembre 2026: tensione tra Damiano e Rosa, Samuel vuole recuperare dopo lo sbaglio al Vulcano

Quando ha scoperto che la bancarella della zia di Stella è chiusa da giorni Clara ha pensato che i due siano andati via insieme, di certo non può immaginare quale sia la verità. In realtà Eduardo è ostaggio di Grillo ma all’idea che sia scappato con Stella la Curcio apparirà disperata.

Rosa difenderà il fratello e questo creerà non poca tensione tra lei e Renda. Intanto l’ispettore è intenzionato a prendersi una rivincita con Sabbiese, ma non è chiaro cosa voglia fare con lui. Nel frattempo Samuel sarà mortificato per quello che è successo al Caffè Vulcano e farà di tutto per recuperare, Micaela però avrà dei dubbi in merito all’incidente avvenuto in cucina. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Serena farà i conti con dei problemi con il B&B e il modo in cui proverà a risolverli rafforzerà ancora di più il suo rapporto con Filippo.