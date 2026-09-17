Ilary Blasi parla della nuova edizione del Grande Fratello Vip: “Con me non vi annoiate mai”

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Mancano poche ore alla messa in onda della prima puntata del Grande Fratello Vip su Canale 5, intanto Ilary Blasi si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni sulla nuova edizione del reality.

Intervistata dal settimanale Chi, con la sua solita ironia e simpatia, ha detto: “Con me non vi annoiate mai“. La padrona di casa ha fatto poi sapere che l’importante per lei è fare squadra e creare armonia. Riferendosi alle opinioniste che la affiancheranno per la seconda volta ha detto che si sono prestate al gioco, sono molto complici. Ha anche detto che le piace coinvolgere Cesara e Selvaggia perché sa che sono sempre pronte e può appoggiarsi a loro.

Ilary Blasi parla delle opinioniste del Grande Fratello Vip: come affronterà le vicende personali dei concorrenti

Parlando di Selvaggia Lucarelli la conduttrice ha detto che non si tira mai indietro quando c’è da bacchettare, a detta sua però sa anche essere morbida perché capisce quando c’è bisogno di un tono o di un altro. Cesara Buonamici invece la considera un’istituzione, nella precedente edizione è stata complice, ironica e sorprendente.

In ogni edizione vengono a galla anche le vicende personali dei concorrenti, Ilary Blasi ha detto che possono esserci momenti di sconforto o fatti del passato che riemergono. Come affronta queste situazioni? Queste le sue parole: “Devo sentire anche un po’ la temperatura, capire se quella persona ha voglia di aprirsi, di parlare, di condividere, oppure non ne ha molta voglia. E’ un confine molto labile, occorre sensibilità“.