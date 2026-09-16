Mario Cusitore su Ida Platano: “Non volevo farla soffrire”, l’ex cavaliere tornerebbe a Uomini e Donne”

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Mario Cusitore in passato ha partecipato a Uomini e Donne nei panni di cavaliere ma anche in quelli di corteggiatore di Ida Platano. Tra loro sembrava essere nato un forte legame ma i continui alti e bassi hanno spinto l’ex tronista a prendere le distanze da lui.

Intervistato da Spillonews.it l’ex cavaliere ha fatto sapere che non temeva gli altri corteggiatori della Platano perché vedeva come stava quando era con lui. Sul suo conto arrivarono molte segnalazioni che non hanno permesso all’ex tronista di fidarsi di lui. Mario Cusitore pensa che quelle segnalazioni hanno rovinato la scelta ma non il suo percorso ed è certo che Ida Platano lo avrebbe scelto se non fosse arrivata l’ultima segnalazione contro di lui.

Mario Cusitore avrebbe detto di si a Ida Platano: l’ex cavaliere proverebbe ancora a trovare l’amore a Uomini e Donne

Il fatto che l’ex tronista decise di concludere il suo percorso senza fare una scelta gli pesa perché non voleva farla soffrire ed è certo che lei questo lo sappia. Ha anche ammesso che avrebbe detto di si se lo avesse scelto, oggi però ognuno ha la sua vita sono passati due anni e quello che si era costruito non esiste più.

È stato Mario Cusitore a scegliere di andare via da Uomini e Donne perché in quel momento non se la sentiva di restare. Ad oggi però tornerebbe sul piccolo schermo, ha rivelato che gli piacerebbe partecipare al Grande Fratello. Sul dating show ha poi detto:“Tornerei molto volentieri anche a Uomini e Donne“.