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Meloni: “Abolito il bollo auto e moto dal 2027”

Oggi il governo cancella una delle tasse più odiate dagli italiani”. Con queste parole la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha annunciato, nel pomeriggio del 16 settembre, l’abolizione del bollo auto per il 2027. In realtà, dalle prime informazioni, non si tratterà di una vera e propria abolizione, ma di un’esenzione una tantum che riguarderà solo le persone fisiche e solo una parte del circolante: le auto piccole e medie regolarmente assicurate – si parla del 70% delle vetture in circolazione – e tutte le moto. Complessivamente, circa 14,5 milioni di veicoli.

Lo scrive QuattroRuote.

Secondo alcune prime stime, questo intervento dovrebbe costare circa 2,5 miliardi di euro, che in qualche modo lo Stato dovrà restituire alle Regioni.