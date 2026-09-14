Un Posto al Sole, spoiler 14 settembre 2026: Sabbiese è scomparso, Lorenza mette Samuel nei guai?

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, lunedì 14 settembre 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che infastidita dall’atteggiamento di Samuel al Caffè Vulcano Lorenza ha fatto un gesto che sicuramente porterà scompiglio nella cucina del locale. Lo chef finirà nei guai a causa sua?

Spoiler Un posto al sole 14 settembre 2026: Samuel nella trappola di Lorenza, quali saranno le conseguenze?

Finite le vacanze estive Manuel si preparerà al suo primo giorno di scuola, intanto l’intera famiglia continua a chiedersi come mai Sabbiese sia sparito nel nulla. La sua improvvisa assenza smuoverà rabbia e sconcerto, loro non possono immaginare come stano realmente le cose.

I rapporti continueranno ad essere molto tesi tra Lorenza, Samuel e Micaela al Caffè Vulcano e almeno per il momento non sembra esserci in vista la voglia di deporre l’ascia di guerra. La cameriera aveva provato a chiedere allo chef di ricominciare da capo ma lui per l’ennesima volta l’ha attaccata. La ragazza ha quindi pensato di vendicarsi. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che presto scatterà la trappola tesa da Lorenza a Piccirillo.