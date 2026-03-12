Un Posto al Sole, spoiler 12 marzo 2026: Sabbiese sbotta contro Giulia, Marina prova a parlare con Cristina

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, giovedì 12 marzo 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere dopo la rapina Eduardo si è reso conto dell’errore e ha preso le distanze dalla banda. Sabbiese però è consapevole che in molti nel quartiere pensano che sia solo un criminale e si lascerà travolgere dallo sconforto.

Spoiler Un posto al sole 12 marzo 2026: tensione alle stelle tra Ferri e la figlia, Ornella conosce…

A causa del momento di crisi Eduardo si scaglierà duramente contro Giulia. La situazione tra Cristina e Roberto continuerà a peggiorare, per padre e figlia è diventato praticamente impossibile comunicare.

Marina per l’ennesima volta proverà invece ad avere un dialogo con la figlia del marito. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che per Ornella arriverà il giorno in cui dovrà sostenere il test di spagnolo. La Bruni, entusiasta per la nuova avventura, conoscerà i suoi compagni di corso.