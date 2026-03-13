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Un Posto al Sole, spoiler 13 marzo 2026: Ferri trova un modo per riavvicinarsi alla figlia? Intanto Sabbiese…

Marina vuole aiutare Cristina, Giulia parla con Rosa e Clara. Gli spoiler di Un posto al sole svelano cosa accadrà stasera.

Sara Fonte13 Marzo 2026
Spoiler Un posto al sole 13 marzo 2026
Eduardo di Un posto al sole (Screen Raiplay)
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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, venerdì 13 marzo 2026, nell’ultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che il matrimonio tra Niko e Manuela è sempre più vicino e lei apparirà sempre più agitata per i preparativi. Intanto un misterioso uomo, che a quanto pare conosce bene le gemelle Cirillo, sembrerà intenzionato a piombare improvvisamente nelle loro vite.

Spoiler Un posto al sole 13 marzo 2026: Marina vuole aiutare Cristina, Giulia parla con Rosa e Clara

Cristina sarà ancora molto triste e per cercare di starle vicino Marina chiederà aiuto a Serena e Filippo, nel frattempo Roberto avrà in mente un’idea per far tornare il sereno tra lui e la figlia. Riuscirà a recuperare il loro rapporto?

Al Centro di ascolto si è creata molta tensione tra Eduardo e Giulia e quest’ultima apparirà molto dispiaciuta per la situazione. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che la Poggi proverà a spiegare le sue ragioni a Rosa e Clara, intanto Sabbiese sarà di nuovo attirato da una tentazione pericolosa.

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