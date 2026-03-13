Un Posto al Sole, spoiler 13 marzo 2026: Ferri trova un modo per riavvicinarsi alla figlia? Intanto Sabbiese…

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, venerdì 13 marzo 2026, nell’ultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che il matrimonio tra Niko e Manuela è sempre più vicino e lei apparirà sempre più agitata per i preparativi. Intanto un misterioso uomo, che a quanto pare conosce bene le gemelle Cirillo, sembrerà intenzionato a piombare improvvisamente nelle loro vite.

Spoiler Un posto al sole 13 marzo 2026: Marina vuole aiutare Cristina, Giulia parla con Rosa e Clara

Cristina sarà ancora molto triste e per cercare di starle vicino Marina chiederà aiuto a Serena e Filippo, nel frattempo Roberto avrà in mente un’idea per far tornare il sereno tra lui e la figlia. Riuscirà a recuperare il loro rapporto?

Al Centro di ascolto si è creata molta tensione tra Eduardo e Giulia e quest’ultima apparirà molto dispiaciuta per la situazione. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che la Poggi proverà a spiegare le sue ragioni a Rosa e Clara, intanto Sabbiese sarà di nuovo attirato da una tentazione pericolosa.