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La segnalazione: “Manfredonia, ambulanza attende due ore prima di accedere in PS. Si faccia chiarezza”

È inaccettabile che questa mattina un’ambulanza del servizio di emergenza-urgenza sia rimasta per due ore in attesa presso il Pronto Soccorso di Manfredonia, con un paziente sofferente a bordo, prima di poter accedere alla struttura.



Una situazione che desta forte preoccupazione, poiché la prolungata permanenza di un’ambulanza presso il Pronto Soccorso può lasciare temporaneamente la città priva di mezzi disponibili per eventuali ulteriori emergenze e casi critici.



È necessario che venga fatta piena chiarezza sulle cause di questo grave disservizio e che siano accertate eventuali responsabilità. Qualora fossero riscontrate criticità organizzative, si dovrà intervenire con la massima urgenza per evitarne il ripetersi.



Si richiede pertanto un controllo immediato da parte delle Autorità regionali competenti, affinché venga verificato quanto accaduto e siano garantite ai cittadini la sicurezza, la tempestività degli interventi e la piena efficienza del servizio di emergenza-urgenza.

Segnalazione di un lettore