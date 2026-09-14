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Manfredonia, “Da cave dismesse ad opportunità per la città”

È questo l’obiettivo dell’atto di indirizzo approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 195 del 7 settembre 2026, per riprendere il percorso di recupero e rigenerazione delle cave dismesse VPU1 e VPU2, situate in prossimità dei comparti CA.

Una visione che guarda oltre il semplice recupero ambientale e immagina per questi luoghi una nuova funzione urbana.

La VPU1, per la particolare conformazione delle sue pareti e degli spazi interni, potrebbe diventare un’arena naturale per la cultura e lo spettacolo, capace di ospitare concerti, festival, proiezioni cinematografiche ed eventi.

La VPU2, invece, può rappresentare l’opportunità per realizzare un grande parco urbano, con aree verdi, percorsi pedonali e ciclopedonali, spazi per lo sport, attività ricreative e culturali e luoghi di socialità.

Non partiamo da zero – dichiara l’assessore alla Pianificazione e Rigenerazione Urbana, avv. Giovanni Mansueto –. Partiamo da un percorso che negli anni si è fermato di fronte a diverse problematiche e che oggi abbiamo scelto di riprendere e affrontare al fine di costruire le condizioni perché un progetto rimasto fermo possa finalmente tornare a camminare.

Rigenerare significa non consumare altro territorio, ma restituire valore a quello che già abbiamo – sottolinea il sindaco di Manfredonia Domenico La Marca. Vogliamo rimettere in moto un percorso fermo da anni e trasformare progressivamente queste aree da elementi di criticità in nuove opportunità per Manfredonia.

L’atto approvato dalla Giunta rappresenta, dunque, un primo passo di un percorso complesso che esprime una chiara visione e abbiamo scelto di iniziare a lavorare per trasformarla in realtà