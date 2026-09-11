Un Posto al Sole, spoiler 11 settembre 2026: Sabbiese deve fare una scelta, Grillo è fuori controllo

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, venerdì 11 settembre 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Alberto dopo aver parlato con Rossella sta provando a reagire nonostante stia soffrendo moltissimo per ciò che è successo a Gianluca. Per tirarsi un po’ su è andato a trovare il piccolo Federico che non vedeva da giorni, riuscirà a stare meglio? Intanto Lorenza ha subito l’ennesimo attacco da parte di Micaela, Silvia però è intervenuta per aiutarla.

Spoiler Un posto al sole 11 settembre 2026: Lorenza al Vulcano tende una trappola a Samuel

Grillo continuerà ad essere in cerca di vendetta nei confronti di Sabbiese e Renda e anche i suoi colleghi noteranno che ormai è totalmente fuori controllo. Intanto Eduardo dovrà riflettere sulla decisione da prendere in merito al suo futuro che potrebbe apportare un notevole cambiamento nella sua vita.

La tensione continuerà ad essere fortissima al Caffè Vulcano tra Samuel e Lorenza. Silvia fino ad ora ha sempre cercato di giustificare il comportamento della cameriera, ma nonostante l’abbia difesa la ragazza tenderà una trappola allo chef. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che un anniversario drammatico sarà l’occasione per ricordare un tragico evento che ha segnato il mondo.