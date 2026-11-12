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Un Posto al Sole, spoiler 12 novembre 2026: Renda ha dei dubbi, un imprevisto genera tensione a Palazzo

Silvia e Michele devono rinunciare al loro sogno? Guido in 'guerra' con Mariella. Gli spoiler di Un posto al sole svelano cosa accadrà oggi.

Sara Fonte12 Novembre 2026
Spoiler Un posto al sole 12 novembre 2026
Damiano Renda di Un posto al sole (Screen Raiplay)
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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, giovedì 12 novembre 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che la decisione di Greta, com’era prevedibile, ha decisamente peggiorato la sua situazione. Ferri l’aveva convinta a tornare a Napoli ma la Polizia l’ha rintracciata prima che potesse presentarsi spontaneamente in Questura e le ha comunicato che è stato disposto il fermo nei suoi confronti.

Spoiler Un posto al sole 12 novembre 2026: Silvia e Michele devono rinunciare al loro sogno? Guido in ‘guerra’ con Mariella

Sconvolta Cristina è rimasta insieme al padre mentre i poliziotti portavano via la madre. La notizia del fermo della Fournier esploderà in fretta sui media e scuoterà non poco l’opinione pubblica. Insieme al suo avvocato Ferri cercherà di limitare i danni, mentre proverà a sostenere la figlia in un momento così difficile.

Intanto Damiano, parlando con la Cimmino, esprimerà i suoi dubbi in merito alla colpevolezza di Greta. Il poliziotto sin dall’inizio ha pensato che potrebbe essere qualcun altro il colpevole ma ad oggi non è emersa la verità. Nel frattempo a Palazzo Palladini il sogno di Silvia e Michele di poter comprare la casa di Renato rischierà di infrangersi in seguito alla perizia. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Guido continuerà a scontrarsi con Mariella per la questione del cane, ma non sa che in giardino un imprevisto con la cagnolina Bricca causerà una forte tensione.

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Sara Fonte12 Novembre 2026