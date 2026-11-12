Un Posto al Sole, spoiler 12 novembre 2026: Renda ha dei dubbi, un imprevisto genera tensione a Palazzo

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, giovedì 12 novembre 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che la decisione di Greta, com’era prevedibile, ha decisamente peggiorato la sua situazione. Ferri l’aveva convinta a tornare a Napoli ma la Polizia l’ha rintracciata prima che potesse presentarsi spontaneamente in Questura e le ha comunicato che è stato disposto il fermo nei suoi confronti.

Spoiler Un posto al sole 12 novembre 2026: Silvia e Michele devono rinunciare al loro sogno? Guido in ‘guerra’ con Mariella

Sconvolta Cristina è rimasta insieme al padre mentre i poliziotti portavano via la madre. La notizia del fermo della Fournier esploderà in fretta sui media e scuoterà non poco l’opinione pubblica. Insieme al suo avvocato Ferri cercherà di limitare i danni, mentre proverà a sostenere la figlia in un momento così difficile.

Intanto Damiano, parlando con la Cimmino, esprimerà i suoi dubbi in merito alla colpevolezza di Greta. Il poliziotto sin dall’inizio ha pensato che potrebbe essere qualcun altro il colpevole ma ad oggi non è emersa la verità. Nel frattempo a Palazzo Palladini il sogno di Silvia e Michele di poter comprare la casa di Renato rischierà di infrangersi in seguito alla perizia. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Guido continuerà a scontrarsi con Mariella per la questione del cane, ma non sa che in giardino un imprevisto con la cagnolina Bricca causerà una forte tensione.